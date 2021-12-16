В Кыргызстане самый высокий уровень инфляции среди стран ЕАЭС

Повышение цен наблюдалось во всех государствах союза

В ноябре 2021 года по сравнению с предыдущим месяцем во всех странах — участницах ЕАЭС отмечалось повышение потребительских цен и тарифов. Об этом сообщает Нацстатком.

По его данным, в ноябре этого года, в отличие от декабря 2020-го, наиболее высокий уровень инфляции (9,7 процента) в потребительском секторе экономики отмечен в Кыргызской Республике за счет увеличения цен на продовольственные товары (на 11 процентов), непродовольственные (на 10 процентов) и услуги (на 5,1 процента).