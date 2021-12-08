В Кыргызстане в 2022 году планируют повысить пенсии на 350-500 сомов

В 2022 году на повышение пенсий в бюджете предусмотрено 760 млн сомов.
Об этом на заседании Жогорку Кенеша сказал глава Соцфонда Бактияр Алиев.
По его словам, в среднем планируется повышение пенсий на 350-500 сомов.
Он отметил, что окончательная сумма повышения будет решаться кабмином.
Источник: Кабар
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