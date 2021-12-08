В Антимонополии сравнили цены на ГСМ в странах ЕАЭС и соседних с КР государствах на 7 декабря

В Российской Федерации применяется Демпфирующий механизм, который помогает регулировать топливный рынок.

Средние сравнительные цены на ГСМ в государствах-членах ЕАЭС и в соседних странах по состоянию

на 07 декабря т.г., сом/л (по курсу НБКР на 07 декабря 2021 года)

Кыргызстан Казахстан Россия Белоруссия Армения Таджикистан Узбекистан Аи-92 60,1 36,1 54,0 66,7 86,1 90,1 76,9 Аи-95 64,5 42,0 59,8 70,0 89,5 93,8 82,4 Дт 57,4 60,9 61,4 70,0 84,4 90,1 76,0

В Российской Федерации применяется Демпфирующий механизм, который помогает регулировать топливный рынок. Если экспортные цены на бензин и дизельное топливо выше условных внутренних, то государство компенсирует производителям часть этой разницы. В обратном случае нефтекомпании перечисляют разницу в бюджет. Эксперты отмечают, что это помогает сдержать рост цен на внутреннем рынке.

В Республике Казахстан добывается нефть и перерабатывается на собственных нефтеперерабатывающих заводах, что позволяет покрыть потребности республики в бензине. А часть потребности по дизельному топливу (около 30%) страна покрывает за счет импорта, в основном, из России. Поставки нефти на НПЗ Казахстана осуществляются по себестоимости, а не по рыночной цене.

В Белоруссии имеется 2 крупных НПЗ, с контрольным государственным пакетом акций: «Мо́зырский нефтеперерабатывающий завод» и ОАО «Нафтан». Производственная мощность данных НПЗ покрывает потребность республики в нефтепродуктах. Кроме того, республика экспортирует нефтепродукты. В 2020 году объем экспорта составил 8,49 млн тонн.

Армения - импортозависимая страна, как и Кыргызстан. В 2020 году объем импорта в Армении увеличился на 20,5 %. Основные импортеры Армении: Россия - 69%, Иран - 23,3%.

Кыргызстан около 90% ГСМ ввозит из России в рамках межправительственного соглашения без уплаты пошлин.

Т.е. цены на ГСМ в Кыргызской Республике напрямую зависят от цен заводов-поставщиков нефтепродуктов Российской Федерации. Законодательством не предусмотрено прямое государственное регулирование цен на ГСМ со стороны Госагентства, за исключением введения государственного регулирования в рамках постановления Правительства Кыргызской Республики от 22 апреля 2009 года №242, так как бензин марки Аи-80 и Аи-92, дизельное топливо включены в Перечень социально значимых товаров.

Для стабилизации цен на внутреннем рынке ГСМ и недопущения резкого роста цен Кабинетом Министров Кыргызской Республики и соответствующими государственными органами принимаются следующие меры:

Решением Кабинета Министров Кыргызской Республики от 1 марта 2021 года введен временный запрет на вывоз (экспорт) нефти и нефтепродуктов из Кыргызской Республики за пределы таможенной территории Евразийского экономического союза (в соседних странах как Таджикистан и Узбекистан цены значительно выше чем в Кыргызстане); Во исполнения поручения президента КР С.Жапарова, в октябре т.г. Министерством экономики и коммерции проработан вопрос увеличения объемов беспошлинных поставок бензина автомобильного (на 190 тыс. тонн) и дизельного топлива (на 65 тыс. тонн) из РФ; Учитывая социальную значимость ГСМ, в целях применения сдерживающего механизма, по рекомендации государственных органов нефтетрейдеры оптимизировали операционные затраты; Постоянный мониторинг ситуации на рынке, а также разъяснительная работа с участниками рынка.

В рамках своих полномочий, Госагентство применяет следующие подходы:

- проводит постоянный мониторинг цен на ГСМ;

- разъяснительная работа с крупными игроками на рынке ГСМ (рабочие встречи, совещания);

- анализ ситуации на рынке, на его основе вырабатывает меры и предложения и вносит в вышестоящие органы предложения по улучшению ситуации на рынке;

- выдает рекомендации и предостережения нефтетрейдерам по соблюдению основных принципов конкуренции, а также по недопущению необоснованного повышения цен.

В результате проводимых Госагентством работ до сегодняшнего дня удалось сдержать рост цен на бензин крупных нефтетрейдеров. То есть значительного повышения цен, как заявляли ранее нефтетрейдеры, допущено не было, несмотря на повышения цен на оптовом сегменте российского рынка ГСМ.

В настоящее время инициированный Министерством экономики и коммерции Кыргызской Республики проект решения о введении госрегулирования цен на ГСМ (Аи-80, Аи-92, дизельное топливо) находится на общественном обсуждении.

Источник: Кабар