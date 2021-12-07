В администрации президента КР говорят об экономическом росте. Так ли это на самом деле?

«Инфляция — налог для бедных»

После разгара пандемии коронавируса экономика Кыргызстана медленно восстанавливалась, и только со второго полугодия текущего года перешла в стадию роста. На прошлой неделе администрация президента порадовала общественность вестью о том, что за последние два года в стране произошел рост экономики. Так ли это на самом деле?

О методах подсчета и сравнения экономических показателей Vesti.kg побеседовали с экспертом-экономистом Азаматом Акенеевым. По его словам, отечественная экономика пока не дошла до нужного уровня.

— Здесь нет обмана, — говорит Акенеев. — Такими методами в экономике, например, сравнивают показатели за 10 месяцев 2021 года с тем же периодом 2020 года. Если есть динамика увеличения, то отмечается рост экономики. Для примера — два года назад зарплата была 30 тысяч сомов, а год назад уменьшили до 20 тысяч сомов. В этом году подняли зарплату до 21 тысячи сомов. Есть рост зарплаты? Конечно, по отношению к прошлогодней зарплате нынешняя увеличилась на тысячу сомов. Так и в экономике по сравнению с 2020 годом в 2021 произошел рост, но если сравнить с 2019 или 2018 годами, то, возможно, еще не дотянули до того уровня.

Кроме того, эксперт добавил, что профицит в бюджете наблюдается в силу высокого уровня инфляции.

— Выросли цены на продукты, товары и услуги, соответственно, увеличились платежи, — продолжил Акенеев. — Собрали больше налогов, чем планировалось. К сожалению, в результате роста уровня инфляции. Инфляция — налог для бедных. Инфляционные процессы позволяют государству залезть в «карман» каждому. И не имеет значения, платите вы налоги или нет. Все, кому не повысили зарплату, стали беднее.

Источник: Вести