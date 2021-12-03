IFC одобрен в качестве консультанта проекта ГЧП для Международного аэропорта «Манас»

Акционерам рассказали о преимуществах реализации проекта для ОАО «МАМ».
Международная финансовая корпорация (IFC) одобрена в качестве консультанта проекта государственно-частного партнерства (ГЧП) для Международного аэропорта «Манас», сообщает пресс-служба Министерства экономики и коммерции КР.
По ее аднным, 1 декабря на внеочередном собрании акционерам ОАО «Международный аэропорт «Манас» был представлен проект государственно-частного партнерства для «Международного аэропорта «Манас».
Его презентовали представители Центра государственно-частного партнерства при Министерстве экономики и коммерции КР и Международной финансовой корпорации (IFC).
Акционерам рассказали о преимуществах реализации проекта для ОАО «МАМ». Основная цель проекта — содействие в улучшении деятельности аэропорта г.Бишкек и повышения качества предоставления услуг для пассажиров, авиакомпаний и потребителей путем привлечения инвестиций в модернизацию аэропорта.
По итогам презентации и секции вопросов-ответов было одобрено Соглашение о предоставлении финансовых консультационных услуг между Министерством экономики и коммерции КР и IFC.
В рамках поставленных задач перед IFC, будет проведена многосторонняя экспертная оценка и структурирование проекта ГЧП для «Международного аэропорта «Манас», а также исследования (техническое, правовое, природное и социальное), финансовый анализ, прогноз и диагностика инфраструктуры аэропортов ОАО «МАМ».
Проделанная работа окажет содействие в привлечении квалифицированного международного инвестора/партнера для «Международного аэропорта «Манас» на основе прозрачного конкурса на экономически выгодных для Кыргызской Республики условиях и рекомендации по развитию региональных аэропортов.
Справочно:
IFC — член Группы Всемирного банка — является крупнейшим глобальным институтом развития, ориентированным на частный сектор на развивающихся рынках. IFC работает более чем в 100 странах мира, используя свой капитал, опыт и влияние для создания рынков и возможностей в развивающихся странах.
19 октября 2021 года состоялось подписание Соглашения о предоставлении финансовых консультационных услуг по проекту ГЧП «Модернизация и развитие аэропорта ОАО «Международный Аэропорт Манас» между Минэкономкоммерции КР и Международной финансовой корпорацией.
Источник: kabar.kg
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