После выборов массовых отключений электроэнергии не будет, - Минэнерго

После выборов массовых отключений электроэнергии не будет.

Об этом сегодня, 26 ноября 2021 года, на круглом столе в Бишкеке сказал начальник управления государственной политики в электроэнергетике Минэнерго Айбек Айдаралиев.

«Это говорят некоторые кандидаты, чтобы очки себе набрать. Вот завтра «день тишины», потом выборы будут. В понедельник вы увидите, что никаких отключений и ограничений не будет», - заявил он.

По словам начальника управления, у Минэнерго есть планы, ведется постоянная работа.

Источник - tazabek.kg