После выборов массовых отключений электроэнергии не будет, - Минэнерго

После выборов массовых отключений электроэнергии не будет.
Об этом сегодня, 26 ноября 2021 года, на круглом столе в Бишкеке сказал начальник управления государственной политики в электроэнергетике Минэнерго Айбек Айдаралиев.
«Это говорят некоторые кандидаты, чтобы очки себе набрать. Вот завтра «день тишины», потом выборы будут. В понедельник вы увидите, что никаких отключений и ограничений не будет», - заявил он.
По словам начальника управления, у Минэнерго есть планы, ведется постоянная работа.
Источник - tazabek.kg
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