Риски для экономики Кыргызстана перечислил ЕАБР

По мнению аналитиков, экономика Кыргызстана в силу ряда причин может медленнее восстанавливаться, а инфляция ускорится.

Евразийский банк развития в своем макроэкономическом прогнозе перечислил риски для экономики Кыргызстана.

В документе даны прогнозы до 2023 года, а также указаны следующие опасности (текст приведен с небольшими сокращениями):

- риски более медленного восстановления экономики связаны с пандемией. Экспорт товаров и услуг, а также денежные переводы могут сдерживать ограничения на трансграничные передвижения и периодическое усиление карантинных мер в странах-торговых партнерах. Дополнительное влияние может оказать более длительный, чем ожидается, период маловодья. Веерные отключения могут негативным образом сказаться и на объемах выпуска в других секторах экономики. Производство золота на Кумторе также сопряжено с высокой степенью неопределенности.

- риски ускорения инфляции увеличились. Инфляционные риски дополнились ростом мировых цен на энергоресурсы и плохим урожаем зерновых в регионе. Дальнейшее повышение мировых цен на нефть и зерно может замедлить процесс возврата инфляции КР к целевому ориентиру (5-7 процентов). Задержки с поставками в мире могут сохраниться на более длительное время, чем предполагается — это усилит дисбалансы спроса и предложения потребительских товаров и повысит уровень инфляции;

- возможность наращивания государственного долга ограниченна. Государственный долг по итогам прошлого года превысил пороговое значение по стандартам МВФ в 60 процента ВВП, оставляя возможность лишь для привлечения кредитных ресурсов на льготных условиях. Это окажет сдерживающее влияние на рост ВВП в среднесрочной перспективе, замедлив восстановление экономики.



sputnik.kg