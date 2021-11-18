По итогам девяти месяцев профицит бюджета составил 3,7 миллиарда сомов

По данным Центрального казначейства Министерства финансов, за девять месяцев текущего года государственный бюджет исполнен с профицитом в сумме 3 миллиарда 7 миллионов сомов.

Об этом сообщает Национальный статистический комитет.

По его данным, общий объем доходов государственного бюджета составил более 145 миллиарда сомов, что на 43 миллиарда больше по сравнению с январем – сентябрем прошлого года, когда был зафиксирован дефицит госбюджета в размере 15,6 миллиарда сомов.

"При этом налоговые доходы сложились в сумме 107 миллиардов сомов, что на 34 миллиарда больше, чем в прошлом году. А неналоговые поступления составили 32 миллиарда сомов, почти на 10 миллиарда больше в сравнении с прошлым годом", – сообщает Нацстатком.

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