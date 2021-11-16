В октябре овощи и фрукты подорожали на 8%

В октябре текущего года, по сравнению с предыдущим месяцем, цены на фрукты и овощи в целом по республике повысились на 8,3 %, сообщает Нацстатком.

По данным ведомства, за месяц овощи подорожали на 8,5 процента, фрукты — на 7,9 %. При этом наибольшее подорожание отмечалось на огурцы — в 2,2 раза, помидоры — в 1,8 раза, капусту — на 13,7 %, картофель — на 9 %, клубнику, малину — на 6,6 % и апельсины — на 5,7 %.

Розничные цены на картофель наиболее превысили среднереспубликанский показатель в городах Кара-Балте — 35,60 сома за кг, Баткене — 36,19 сома за кг и Кара-Суу — 37,23 сома за кг. Минимальные цены на него наблюдались в городах Талас — 25,94 сома за кг, Балыкчы — 27,27 сома за кг и с. Чаек — 26,00 сома за кг.

Наибольший рост цен на картофель по сравнению с октябрем прошлого года зафиксирован в городах Кара-Суу — на 53,4 %, Ноокат — на 56,3 % и Узген — на 56,7 %.

Источник: Кабар, gezitter.org