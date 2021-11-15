Кыргызстан вышел на законный рынок алмазов

Кыргызстан, Катар и Мозамбик официально вступили в международный рынок торговли алмазами и обработанными алмазами (бриллиантами).
Об этом написало российское экономическое информационное агентство «Прайм».
Заместитель министра финансов России Алексей Моисеев отмечал: ожидается, что эти страны станут членами Кимберлийского процесса с 12 ноября.
Для бизнеса этих стран создастся возможность законно продавать бриллианты на международных рынках.
Члены организации обладают возможностью выдавать признанные на международном уровне сертификаты, подтверждающие законное происхождение драгоценных камней.
Отсутствие таких подтверждений значительно усложняет работу на алмазном рынке, потому что ни одна крупная компания не может купить алмаз без такого подтверждения.
Кимберлийский процесс объединяет более 80 стран. Организация основана в 2000 году, и получила название города Кимберли в Южной Африке.
Ее цель – воспрепятствование обороту незаконно полученных алмазов, в том числе в качестве оборота обычных товаров в регионах вооруженного конфликта.
Вошедшее в Кимберлийский процесс государство разрабатывает и реализует свои схемы национальной сертификации в соответствии с национальными условиями, обычаями, традициями и местом на алмазном рынке.
Источник: Марал радиосу, gezitter.org
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