Нацбанк не может произвольно вмешиваться в отношения между банком и заемщиком

В Национальном банке Кыргызстана ответили на обвинения в отсутствии контроля законодательных обязательств коммерческих банков.

В финрегуляторе отметили, что одной из важных задач Нацбанка является осуществление деятельности, направленной на защиту прав потребителей финансовых услуг. Но при этом отношения между кредитором и заемщиком, равно как между залогодателем и залогодержателем, носят гражданско-правовой характер. Все вопросы, вытекающие из этих отношений, решаются путем ведения переговоров сторон (мирное урегулирование) либо в судебном порядке.

Согласно основополагающему принципу гражданского законодательства, не допускается произвольное вмешательство кого-либо в договорные отношения сторон.

Сам Национальный банк постоянно ведет надзор за деятельностью финансово-кредитных учреждений. В случае нарушения ими банковского законодательства применяются меры воздействия. Нацбанк также проводит постоянный анализ законодательства Кыргызстана, практики кредитных учреждений по работе с клиентами, а также поступающих в НБ КР жалоб заемщиков. По результатам этой работы разрабатываются и принимаются нормативные правовые акты, направленные на обеспечение равенства и прозрачности во взаимоотношениях между кредитными учреждениями и их клиентами.

«Национальный банк в рамках своей компетенции прилагает максимальные усилия для обеспечения эффективного рассмотрения и по возможности решения проблем отдельных заемщиков и залогодателей. Для разрешения ситуаций по обращениям отдельных заемщиков и залогодателей со стороны госаппарата ведутся различные мероприятия. Так, для поиска компромисса и обеспечения мирного урегулирования проблем заемщиков (залогодателей) финансовый регулятор неоднократно организовывал и проводил встречи с различными общественными организациями, представляющими интересы проблемных заемщиков. На встречах обсуждались вопросы, касающиеся механизмов и путей урегулирования споров между заемщиками и кредиторами. Внимание акцентировалось на том, что предоставление преференций при возврате долгов по кредитам должно решаться в индивидуальном порядке. А Нацбанк и другие госорганы не вправе вмешиваться в законные договорные отношения заемщиков и кредиторов», — рассказали в пресс-службе НБ КР.

Участникам встреч рассказали об изменениях в законодательстве, направленных на защиту прав заемщиков, разъяснили нормы Закона «Об ограничении ростовщической деятельности». Для сохранения стабильности в банковском и микрофинансовом секторах Национальным банком были направлены в финансово-кредитные организации рекомендации о рассмотрении обращений заемщиков с уведомлением о необходимости принятия превентивных и адекватных мер для недопущения возможных серьезных последствий. В том числе им было поручено усилить разъяснительную работу с клиентами при предоставлении им отсрочек по кредитам, а также принять меры по своевременному и всестороннему рассмотрению обращений потребителей и проведению переговоров/встреч с заемщиками.

Для обеспечения защиты прав потребителей банковских и микрофинансовых услуг Нацбанком придается большое значение приему граждан и рассмотрению их обращений.

Постоянно рассматриваются жалобы заемщиков на предмет защиты их прав и законных интересов. Сотрудниками финрегулятора на ежедневной основе ведется работа по предоставлению консультационной помощи потребителям финансовых услуг, проводятся личный прием граждан, консультации по телефону, прием и рассмотрение обращений граждан.

«По спорам проблемных заемщиков (залогодателей) имеются многочисленные вступившие в силу судебные акты, в том числе окончательного характера, но заявители полагают, что органы госвласти вправе вмешиваться в деятельность судов и отменять судебные решения. При рассмотрении подобных обращений граждан сотрудниками отдела по защите прав потребителей на постоянной основе даются предложения решать вопросы проблемных заемщиков в индивидуальном порядке с учетом требований законодательства о банковской тайне и разъяснения о порядке обжалования судебных решений в случае несогласия с ними», — говорится в сообщении.

Относительно «замены залога после выплаты половины кредита» в Национальном банке отмечают, что такая возможность действительно есть. Согласно пункту 26 Положения о минимальных требованиях по управлению кредитным риском в коммерческих банках и других финансово-кредитных организациях, лицензируемых НБ КР, при оказании банковских услуг банк должен обеспечить соблюдение права клиента. Если более 50 процентов от основной суммы кредита погашено, можно предоставить взамен имеющегося другой залог, стоимость которого покрывает оставшуюся сумму задолженности по кредиту в соответствии с внутренними документами банка. При этом необходимо учитывать условие, что другой залог должен быть приемлемым для обеих сторон.

Источник: 24.kg