«Чтобы победить теневую экономику, должны цениться те, кто работают честно»

Необходима поддержка, понимание общества, чтобы победить теневую экономику.
Такое мнение в эфире «Марала» озвучил представитель Министерства экономики и коммерции Кубан Айдаралиев.
По его словам, с переходом на рыночную экономику у нас укрепила свои позиции теневая экономика. И бороться с ней очень тяжело.
«Сейчас предприниматели минимум вдвое сокращают число наемной рабочей силы. Если сложить подоходный налог и налог в Соцфонд в 27,25%, то им придется перечислять в бюджет 37,25% средств из зарплатного фонда в бюджет. Они не платят 37,25%, а сохранившуюся сумму выдают в конвертах, на расходы. Это не новость. Было бы хорошо, если бы мы победили теневую экономику за счет политического решения или изменения системы управления сверху. Необходима поддержка, понимание общества, чтобы победить теневую экономику. В обществе должны цениться не те, кто воровал миллиарды и «отрыгнул» их, а те, кто добросовестно зарабатывает себе на хлеб, занимается честным бизнесом. Если народ будет уважать чиновника не за его богатство или власть, а за честный труд, то только тогда мы будем исправляться», – сказал он.
Источник: Марал радиосу
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