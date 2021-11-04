В октябре Налоговая служба перевыполнила план на 42 млн сомов

Выполнение составило 100,4%, то есть план перевыполнен на 42,3 млн сом.

Государственная налоговая служба при Министерстве финансов в октябре месяце 2021 года обеспечила сбор налогов и платежей в сумме 9 млрд 921,8 млн сом при прогнозе 9 млрд 879,5 млн сом. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Выполнение составило 100,4%, то есть план перевыполнен на 42,3 млн сом.

По сравнению с октябрем 2020 года поступления налогов и платежей увеличились на 2 млрд 330,8 млн сом или темп роста составил 130,7%.

В целом за январь-октябрь месяцы 2021 года ГНС собрано налогов и платежей в сумме 85 млрд 770,5 млн. сом при прогнозе 82 млрд. 688,8 млн сом. Установленный план выполнен на 103,7% или перевыполнен на 3 млрд. 081,7 млн сом, что по сравнению с аналогичным периодом прошлого года больше на 23 млрд 124,4 млн сом или темп роста составил 136,9%.

Сравнительно аналогичного периода 2019 года сумма поступлений увеличилась на 22 млрд 603,2 млн сом или темп роста составил 135,8%.

Источник: reporter.kg