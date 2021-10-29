Калыгул Салиев: Если будет расти предприниматель, будет развиваться и экономика

Вслед за предпринимателем растет и экономика. Соответственно, нужно уменьшить разногласия между предпринимателем и государством.
Такое мнение выразил правовой аналитик, судья в отставке Калыгул Салиев в эфире «Марала».
По его словам, в любой стране основной вклад в экономику вносят предприниматели. Бюджет формируется за счет налогов, которые перечисляют предприниматели, за счет таможенных пошлин, изымаемых при ввозе и вывозе товаров из страны. Этот бюджет покрывает все государственные расходы.
«Поэтому не нужно мешать предпринимателям, надо минимизировать разногласия между предпринимателем и предпринимателем, между предпринимателем и госорганами. Для улучшения инвестиционного климата Кыргызстана, для привлечения внешних инвестиций нужно сократить скандалы, связанные с предпринимателями. Есть множество способов достижения этой цели», — сказал Калыгул Салиев.
По его мнению, конфликты можно улаживать путем переговоров, привлечения медиаторов или независимых судей.
Источник: Марал радиосу, gezitter.org
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