За год мясо в Кыргызстане подорожало на 22%

В Кыргызстане по состоянию на 27 октября текущего года розничные цены на мясо в среднем за год повысились на 22%, сообщает Нацстатком.
По данным ведомства, розничные цены на говядину в среднем по республике составили 478,1 сома и по сравнению с аналогичной датой прошлого года возросли на 77,9 сома, или почти на 20 процентов, а цены на баранину, соответственно, составили 484,7 сомов за кг и по сравнению с соответствующим периодом 2020 года выросли почти 25%.
При этом максимальные розничные цены на говядину сложились в городах Ош, Кара-Суу — 500 сомов за кг и Бишкек — 481,3 сома за кг, а минимальные цены на нее зафиксированы в городе Токтогуле — 410 сомов за кг, селе Покровка — 440 сомов за кг, а также в городе Караколе — 447,5 сома за кг.
Розничные цены на баранину превысили среднереспубликанский показатель в городах Кара-Суу — 550 сомов за кг, Ош — 525 сомов за кг, Джалал-Абад, Кербен, Исфана, Баткен, Ноокат и Узген - 500 сомов за кг, а минимальные цены на него наблюдались в селе Покровка — 430 сомов за кг, в городах Каракол, Токтогул и селе Чаек — 450 сомов за кг.
Наибольший рост цен на говядину по сравнению с аналогичной датой прошлого года зафиксирован в городах Каракол и Нарын, где они повысились на 26,3%, а на баранину — в городах Кербен на 31,6 %, Токмок на 29,7 % и селе Чаек на 28,6 %.
Источник: Кабар,gezitter.org
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