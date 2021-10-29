Займы по-кыргызски. Как система быстрых кредитов загоняет население в тупик

В Кыргызстане растет число микрофинансовых организаций (МФО), ломбардов и онлайн-сервисов по выдаче быстрых займов.

Все в них вроде хорошо - деньги можно получить моментально, без справок о доходах и походов в офисы и прочей бюрократии.

Есть только одно "но" - колоссальные проценты, которые берут такие конторы за свои услуги.

Редакция 24.kg изучила рынок быстрых займов, чтобы понять, во сколько в итоге обходятся такие кредиты простым кыргызстанцам.

Обороты только растут

Многие кыргызстанцы не имеют постоянных подтвержденных доходов. Для них доступ к банковским продуктам закрыт. Но это не спасает их от долговой ямы. Ведь есть множество мелких финансовых организаций, которые позволяют получить быстрые, но чаще всего крайне дорогие деньги.

Так называемые "деньги до зарплаты" в итоге загоняют кыргызстанцев в долговые ямы.

Начисляемые штрафы и пени создают идеальные условия, чтобы человек попал в кабалу микрокредитной организации. На сегодня в этой индустрии более двух десятков организаций. Рынок развивается семимильными шагами - обширная маркетинговая деятельность, сотни тысяч постоянных клиентов, высокие проценты и оборот в миллиарды сомов.

За шесть месяцев 2021 года микрокредитные организации выдали кредитов на 17,7 миллиарда сомов.

Число их получателей - 329 тысяч человек. По сравнению с соответствующим периодом 2020 года число людей, охваченных микрокредитованием, уменьшилось на 14 процентов. Зато объем выданных микрокредитов, напротив, вырос на 10 процентов.

Как получить микрозайм

Мы решили выяснить, как же работает рынок быстрых кредитов. Для этого корреспондент 24.kg решил стать клиентом компании, которая готова в режиме онлайн выдать заем.

Важное условие: для анализа мы брали компании, которые дают займы без справок и только по копии паспорта.

Оказалось, что взять такой кредит можно в трех компаниях - Tezakcha, Somo.kg и "Супертез". Их главная отличительная черта - возможность оформить кредит через интернет, не выходя из дома. Важное условие - наличие у получателя электронного кошелька. То есть наличные деньги вы не получите. Кредит поступает на номер электронного кошелька, а погашение происходит по известной всем системе - через пополнение посредством различных терминалов самообслуживания.

Варианты получения займов в компаниях разные. Поэтому для объективного анализа и сравнения микрокредитных организаций мы выбрали самый нейтральный показатель - годовую эффективную процентную ставку (ГЭПС).

ГЭПС - это общая сумма ВСЕХ платежей, выплачиваемых заемщиком по кредитному договору.

Номинальная ставка, которая указана в кредитном договоре, является выражением стоимости кредита и участвует в расчете ежемесячного платежа по займу. Эти два вида ставок сильно отличаются, поэтому зачастую кыргызстанцы не понимают, откуда потом берутся огромные долги по кредиту.

Годовая эффективная процентная ставка зависит от срока кредита, циклов кредитования и других показателей кредитования.

Мы решили взять кредит в 10 тысяч сомов на один месяц.

В микрофинансовой компании АБН по линии Tezakcha в случае оформления займа переплата составляет 1 тысячу сомов. Выходит, через месяц заемщик обязан вернуть 11 тысяч сомов. Вроде немного. Но если вчитаться в условия предоставления такого займа, то все не так просто. Процентная ставка в месяц составляет 5 процентов, а номинальная годовая - 60 процентов. Кроме того, предусмотрены платежи в пользу третьих лиц за обслуживание счетов и платежных системы, проверку персональных данных, кредитной истории и скоринга. В итоге выходит, что эффективная ставка достигает более 200 процентов годовых. И помните, что штраф в случае неуплаты составит 1 процент в сутки, или 100 сомов в день.

В Бишекской микрокредитной компании (БМКК) по линии "Супертез" процент кредита еще выше. Здесь сумма вознаграждения за весь срок кредитования (1 месяц, или 30 календарных дней) составит 3 тысячи сомов, или 2 тысячи 95,79 процента годовых. Компания сразу назвала эффективную процентную ставку - 819 процентов.

Думаете, больше не бывает? Еще как бывает. И да, об этом компания тоже сообщает в специальном документе - оферте. При получении денег онлайн этот договор на несколько страниц многие, к сожалению, не читают. А зря! В оферте указано, что эффективная годовая ставка их быстрого займа варьируется от 819 до 59 тысяч 141 процента (!) годовых. Все зависит от суммы кредита и сроков его погашения. Еще и дополнительные штрафы предусмотрены: за каждый день просрочки - 1 процент.

Внимательно мы изучили и условия кредитования нашумевшей компании Somo.kg. Да, займы она пока не выдает. Но почему бы не сравнить? Выяснилось, что ее проценты по займам пусть и не самые высокие, но и справедливыми их не назовешь. На сайте компании указано, что при получении кредита в 10 тысяч сомов через месяц придется вернуть 10 тысяч сомов и переплату в размере 1 тысячи 140 сомов. Ставка составляет 233,27 процента годовых. Здесь также работает стандартная система начисления штрафов - 1 процент в день от основной суммы займа.

Огромные проценты и минимум налогов

Интересно, что большие выплаты по процентам - совсем не значит, что дающие микрозаймы компании перечисляют большие суммы в бюджет. Их выплаты в казну весьма скромные.

По данным Министерства юстиции, генеральным директором ОАО "Микрофинансовая компания АБН" является Мырзабекова Тынар Шамиловна. Кстати, ОАО еще продает "голубые фишки", или облигации на фондовой бирже. За 9 месяцев 2021 года компания перечислила в госказну 8,7 миллиона сомов налогов.

Учредителем БМКК является Акимканов Уланбек Ишенович. Бюджет страны компания пополнила на 1,8 миллиона сомов.

Юридический статус компании Somo.kg - общество с дополнительной ответственностью с иностранным участием. Директором является Тургунбекова Аида Асанбековна. Компания выплатила 8,8 миллиона сомов налогов.

Взять в долг у ломбарда

Ранее журналисты выяснили, что по документам та же компания Somo.kg является ломбардом. В этих организациях многие граждане тоже получают минимальные займы под довольно высокие проценты. Здесь также не требуют справок о зарплате и поручителей.

Отличие лишь в том, что получить заем в ломбарде можно только под залог.

"Альфа Ломбард Бишкек" под залог автомобиля, золота или техники готова выдать 10 тысяч сомов под годовую процентную ставку в размере более 82 процентов с переплатой в 509 сомов в месяц. "Россломбард" дает займы с переплатой в 1 тысячу 60 сомов, или 240,69 процента годовых эффективной ставки. При этом в ломбарде уточняют, что штраф составляет 1 тысячу 240 сомов в месяц первые два месяца. На третий месяц любые взаимоотношения с вами ломбард прекращает, а имущество уходит с молотка.

В середине сентября 2021 года в Кыргызстане вступили в силу поправки в Гражданский кодекс. Их приняли именно для того, чтобы контролировать выдачу займов. О том, как государство собирается защищать кыргызстанцев от высоких процентов и как самим не попасть в долговую яму, читайте в следующем материале.

Источник - 24.kg