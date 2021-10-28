Акылбек Жапаров захотел упразднить патенты и отменить налоги (но не для всех)

Сегодня, 27 октября, в парламенте в первом чтении обсуждают изменения в Налоговый кодекс.

На вопросы депутатов отвечают глава кабмина Акылбек Жапаров и другие чиновники.

Отсутствие налогов при обороте в 30 млн сомов

Депутат Жанар Акаев спросил, собираются ли обязать всех торговцев "Дордоя" установить контрольно-кассовые машины (ККМ).

Отметим также, что правительство предлагает упразднить добровольные патенты. Парламентарий спросил, не будет ли это способствовать развитию теневой экономики.

Жапаров сообщил, что в будущем планируется при наличии ККМ не взимать налоги, если годовой оборот не превышает 30 млн сомов.

Обо всех ли налогах идет речь, Жапаров не уточнил.

"У правительства будет только одно требование - электронный счет-фактура и ККМ", - сказал он.

"Начиная со следующего года мы сможем контролировать весь товар в стране, получится так называемый виртуальный склад", - сказал он.

Сколько будет видов налогов

Депутат Мирлан Жеенчороев спросил, сколько видов налогов осталось в новом Налоговом кодексе.

Министр экономики и коммерции Данияр Амангельдиев ответил, что в действующем Налоговом кодексе предусмотрено шесть общегосударственных налогов, два вида местных налогов и восемь спецрежимов.

В новом Налоговом кодексе предлагается оставить также шесть общегосударственных налогов, один местный налог и установить шесть спецрежимов. Земельный и имущественный налоги планируют объединить.

Изменятся ли ставки

Жапарова спросили, изменятся ли ставки налогов. Глава кабмина ответил, что налоговые ставки остаются прежними.

"Было восемь видов налогов, стало семь видов за счет оптимизации: два налога объединены в один. Там, где надо было объединить, там, где стоит здание, и земля", - пояснил глава кабмина.



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