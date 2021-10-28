Акылбек Жапаров: При освобождении ГСМ от НДС и акциза бюджет потеряет около 3 млрд сомов

Бюджет страны потеряет около 3 млрд сомов, если освободить нефтетрейдров от НДС и снизить ставки акцизного налога на ГСМ.

Об этом сегодня, 27 октября, сообщил глава кабмина Акылбек Жапаров на заседании парламента.

Отметим, сегодня парламент рассматривает новую редакцию Налогового кодекса в первом чтении.

Жапаров сообщил, что для удержания цен нефтетрейдеры просят освободить от акциза и НДС, однако от этого, по его словам, бюджет потеряет 3 млрд сомов. Эти средства необходимы для выплат пособий.

"3 млрд не поступят в бюджет, к тому же цены все же вырастут, что тогда будет? Сейчас рассматриваются механизмы, правительство Кыргызстана готово к налоговым маневрам. Но механизм – компенсация - сейчас неприменим. Может, снизим наполовину. Мы решим этот вопрос в конце этой недели или в начале следующей", - сказал он.



Жапаров добавил, что переговоры с Россией завершены и для Кыргызстана увеличена квота на ГСМ на 220 тыс. тонн. до конца года. Сейчас в стране есть запасы ГСМ на 2 месяца.

По его словам, сейчас кабмин рассматривает все источники, так как подорожание ГСМ может привести к повышению стоимости продуктов питания и услуг.



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