Акылбек Жапаров: При освобождении ГСМ от НДС и акциза бюджет потеряет около 3 млрд сомов

Бюджет страны потеряет около 3 млрд сомов, если освободить нефтетрейдров от НДС и снизить ставки акцизного налога на ГСМ.
Об этом сегодня, 27 октября, сообщил глава кабмина Акылбек Жапаров на заседании парламента.
Отметим, сегодня парламент рассматривает новую редакцию Налогового кодекса в первом чтении.
Жапаров сообщил, что для удержания цен нефтетрейдеры просят освободить от акциза и НДС, однако от этого, по его словам, бюджет потеряет 3 млрд сомов. Эти средства необходимы для выплат пособий.
"3 млрд не поступят в бюджет, к тому же цены все же вырастут, что тогда будет? Сейчас рассматриваются механизмы, правительство Кыргызстана готово к налоговым маневрам. Но механизм – компенсация - сейчас неприменим. Может, снизим наполовину. Мы решим этот вопрос в конце этой недели или в начале следующей", - сказал он.
Жапаров добавил, что переговоры с Россией завершены и для Кыргызстана увеличена квота на ГСМ на 220 тыс. тонн. до конца года. Сейчас в стране есть запасы ГСМ на 2 месяца.
По его словам, сейчас кабмин рассматривает все источники, так как подорожание ГСМ может привести к повышению стоимости продуктов питания и услуг.
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