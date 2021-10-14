Акылбек Жапаров рассказал, как за два года повысит объем бюджета

Бишкек, "Саясат. kg". «В прошлом году бюджет достигал 200 млрд сомов, а в 2022 году вы планируете довести объем до 400 млрд сомов», - сказал он.
На заседании Жогорку Кенеша депутат Абдывахап Нурбаев поинтересовался у кабинета министров – как они собираются вдвое увеличить объем бюджета.
«В прошлом году бюджет достигал 200 млрд сомов, а в 2022 году вы планируете довести объем до 400 млрд сомов», - сказал он.
И. о. председателя кабинета министров Акылбек Жапаров считает, что таких показателей можно добиться путем выведения из тени операций на таможне.
«Мы добрались до Кумтора, теперь доберемся до таможни. В этом году доходы достигли 50 млрд сомов, в следующем году достигнут 100 млрд сомов. Доходы налоговой службы достигнут 150 млрд сомов. Кроме того, дополнительные 20 млрд сомов попадут в бюджет как неналоговые доходы», - сказал Жапаров.
Он считает, что размер пенсий и пособий не должен быть ниже прожиточного минимума.
Источник: Sayasat.kg, gezitter.org
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