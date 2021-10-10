Пострадавшие в Баткенских событиях налогоплательщики освобождены от уплаты ряда налогов

События на кыргызско-таджикской границе признаны чрезвычайными обстоятельствами, подпадающими под определение «обстоятельства непреодолимой силы»
Кабинет министров принял решение о мерах государственной поддержки налогоплательщиков, пострадавших в результате событий на кыргызско-таджикской границе в Баткенской области 28-30 апреля 2021 года.
События в Баткенской области признаны чрезвычайными обстоятельствами, подпадающими под определение «обстоятельства непреодолимой силы».
Согласно решению, на период с 1 апреля по 31 декабря 2021 года налогоплательщики, включенные в список предпринимателей, пострадавших в результате событий в Баткенской области (за исключением горно-перерабатывающих, горнодобывающих и выпускающих подакцизные товары предприятий, а также субъектов, реализующих нефтепродукты), освобождены от уплаты следующих налогов:
- подоходного налога;
- налога на прибыль;
- налога на добавленную стоимость (за исключением налога на добавленную стоимость на импорт);
- налога с продаж;
- налога на основе обязательного патента;
- налога на основе добровольного патента;
- единого налога.
Указанные налогоплательщики могут представлять заявления в налоговый орган о предоставлении отсрочки или рассрочки по сумме задолженности по налогам или страховым взносам, образовавшейся за период с 1 апреля по 30 сентября 2021 года в результате обстоятельств непреодолимой силы.
Пеня за несвоевременную уплату страховых взносов на сумму недоимки за отчетные периоды с 1 апреля по 30 сентября 2021 года не применяется в отношении указанных налогоплательщиков.
Нормы об освобождении от уплаты налогов и о неприменении пени за несвоевременную уплату страховых взносов не распространяются на филиалы и другие структурные подразделения, расположенные вне территории населенных пунктов, пострадавших в результате событий 28-30 апреля 2021 года.
Местным кенешам рекомендовано освободить от уплаты земельного налога и налога на имущество налогоплательщиков, включенных в список предпринимателей, пострадавших в результате событий в Баткенской области.
VESTI.KG
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