В Кыргызстане повысят пенсии с 1 октября. Кому и насколько?

В Кыргызстане с 1 октября будут повышены базовая и страховая части пенсий.

Об этом сообщает пресс-служба кабинета министров.

Председатель кабмина КР Улукбек Марипов подписал постановления об индексации с 1 октября текущего года базовой и страховых частей пенсий.

Решения приняты в целях реализации указа президента КР "Об индексации базовой и страховых частей пенсий" и обеспечения защиты интересов пенсионеров.

Так, базовая часть пенсии индексируется на 110 процентов для той категории пенсионеров, общий размер пенсии которых составляет ниже прожиточного минимума пенсионера за предыдущий год. По данным Национального статистического комитета КР прожиточный минимум пенсионера в прошлом году составил 4785,4 сомов.

Страховые части пенсий, назначенных до 1 октября 2021 года, будут проиндексированы на коэффициент индексации 1,08.

По итогам предстоящей индексации базовой и страховых частей пенсии, средний размер общей пенсии составит 6 тысяч 248 сомов, что выше среднего размера пенсии на момент повышения на 8 процентов, или на 455 сомов. При этом следует отметить, что сумма повышения будет зависеть от размера пенсии каждого пенсионера.

Социальному фонду при Министерстве здравоохранения и социального развития поручено обеспечить своевременный перерасчет базовой и страховых частей пенсий и их выплату в новых размерах.





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