Надо добиться возвращения «Кыргызалтыну» статуса надежного поставщика — эксперт

В кратчайшие сроки нам необходимо добиться отмены решения LBMA о лишении ОАО «Кыргызалтын» статуса надежного поставщика.

Об этом заявил глава горно-металлургического профсоюза Эльдар Таджибаев.



По его словам, решение Лондонской биржи драгметаллов может негативно повлиять на всю золотодобывающую отрасль страны, а аффинажный завод в Кара-Балте привести к банкротству, так как аффинировать золото на этом предприятии станет невыгодно.

Помимо ЗАО «Кумтор Голд Компани», услугами аффинажного завода пользуются ОсОО «Алтынкен», ОсОО «Альянс Алтын», ОсОО «Макмал Голд Компани», рудник «Солтон-Сары» и другие предприятия. Эти компании будут вынуждены искать другие площадки для переработки металла до конечного продукта. Но на это потребуется время, и это будет более затратно.

«В мире около 70 аффинажных заводов, поставляющих золотые слитки на Лондонскую биржу драгметаллов. Есть они и в соседних странах — России, Китае, Узбекистане и Казахстане. Только в Казахстане их три — заводы «Тау-Кен Алтын», «Казцинк» и «Казахмыс». Наши компании могут аффинировать свое золото на этих заводах, но необходимо изменение законодательства, так как ставки пошлин за вывоз драгметалла высоки и могут привести к нерентабельности», — отметил Эльдар Таджибаев.

По его словам, «Кумтор» в настоящее время имеет несколько вариантов выхода из сложившейся ситуации. Можно также перерабатывать золото с рудника на аффинажном заводе, продавая его далее по заниженным ценам. А можно переплавлять золото на других заводах, имеющих статус Good Delivery, либо предпринять максимальные меры по отмене решения Лондонской биржи и восстановления статуса.

«В любом случае ЗАО «КГК» придется продавать золото, так как для обеспечения непрерывной производственной деятельности, своевременной выдачи заработной платы необходимы значительные финансовые средства. Также нельзя допускать дефицита республиканского бюджета. Ранее золото покупал Нацбанк КР, но достаточно ли у него на эти цели средств, и по какой цене он сможет покупать — это большой вопрос», — высказался глава профсоюза.

Касательно запрета суда Нью-Йорка в отношении поставок запчастей для больших самосвалов Caterpillar, Эльдар Таджибаев уверен, что и эта проблема решаема. Есть посреднические компании-поставщики горного оборудования и техники, которые оперативно поставят необходимые запчасти. Да, стоимость будет выше, но это выход.

Мы предлагали руководству «Кумтора» свою помощь в вопросах поставок запчастей через международные организации, в членстве которых находится наш профсоюз. - Эльдар Таджибаев

При этом он отметил, что кабинету министров надо в кратчайшие сроки предпринять все необходимые меры для отмены решения LBMA о лишении ОАО «Кыргызалтын» статуса надежного поставщика. Ведь лишение этого статуса — это не только экономические потери, но и серьезный удар по имиджу, авторитету Кыргызстана, что может привести отток инвесторов. Эльдар Таджибаев уверен, что парламентский комитет по топливно-энергетическому комплексу (ТЭК) и недропользованию должен рассмотреть этот вопрос на своем заседании, выяснить причины сложившейся ситуации и определить пути выхода из нее.

«Вопросы деятельности горнорудных компаний должны рассматриваться исключительно в экономической и юридической плоскости. Политизация деятельности бюджетообразующей отрасли губительна для нее», — заключил Эльдар Таджибаев.



Ссылка: https://24.kg/ekonomika/208079