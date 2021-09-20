Акылбек Жапаров: Сложности есть, но повода для паники нет

Бишкек, "Саясат. kg". Несколько слов о решении Лондонской ассоциации рынка драгоценных металлов

- Все происходит по прогнозируемому сценарию, решение Лондонской ассоциации рынка драгоценных металлов было ожидаемо. Хотелось бы отметить что отмена носит временный характер, т.е. могут и восстановить в скором времени. Никто и не ждал, что канадцы попросят прощения за весь причиненный ими вред народу Кыргызстана, экономике и экологии республики, и мирно уйдут, возместя все убытки. Не понятна позиция наших некоторых соотечественников, которые злорадствуют и будто бы радуются каждой нашей неудаче, на этот счет у Кыргызского народа есть выражение «Өздөн чыккан жат жаман, өзөктөн чыккан өрт жаман» (смысловой перевод: "Страшен враг из своих,а пламя изнутри").

Более того, могу сказать уже сейчас, что могут быть другие препятствия и «сложности» с их стороны, это также прогнозируется, и мы это учитываем.

Изначально мы начали прорабатывать новые каналы поставки нашего золота. Переговоры уже идут. Пока могу сказать что, условия будут не хуже прежних. Нужно также помнить и учитывать, что Суд по делам о банкротстве Нью-Йорка 15 сентября, рассмотрев иск адвокатов Centerra Gold Inc. по руднику Кумтор, отказал в наложении штрафа на правительство Кыргызстана. Это лишнее подтверждение тому, что мы на правильном пути.

В любом случае, уверен что вся эта кампания будет иметь положительный мультипликативный эффект для Кыргызстана. Для многих это не очевидно, но с введением санкций ситуация в экономике всегда улучшается. Это произошло, например, в России, и во многих других странах. Такие условия провоцируют технологическое развитие, собственное инновационное производство, способствует построению новых экспортных связей. Мы должны развивать ювелирную отрасль, качественная производственная база, культура и история в этом направлении у нас есть. Если мы будем продавать наше золото в ювелирных изделиях, то оно будет стоить в разы дороже. Все происходящее – также отличный повод обратить внимание на высокотехнологические производства и технологии, где используются драгоценные металлы.

Складывается и другая, отчасти парадоксальная ситуация. Санкции работают на увеличение золота в республике, а золото – это резервная валюта высшей категории, с которой рады работать серьезные международные кредиторы. И, забегая вперед, скажу, что сейчас готовится к запуску проект «электронный сом», который будет подкреплен нашим золотом.

Еще один очень важный аспект, который касается не только Кыргызстана. Система так называемых международных стандартов, в частности – золота, другой экспортной продукции, всерьез критикуется ведущими мировыми экономистами. Потому что это самая настоящая форма экономического колониализма. По сути, страны, создавшие эту систему, управляющие ею, заставляют развивающиеся рынки подчиняться их правилам. И «вход» в этот клуб стандартов очень и очень дорогой.

И, как результат, страны, которые изначально не стали прогибаться под эти стандарты, требования, уже достигли развития в реальном секторе. Это, например, Беларусь, Китай, Узбекистан. А такие страны как мы - стали ведомыми и управляемыми.

И то, что нас начали исключать из различных подобных объединений говорит о том, что мы начали проявлять свою экономическую волю, мы можем говорить об экономическом патриотизме.

Так что, еще раз повторюсь, повода для паники нет. Да, сложности есть, они будут, без этого не происходит ни один переломный момент.