Упрощение, лишь бы без сокращения!

А так провозглашенные цели законопроекта вполне благие.

В конце августа на общественное обсуждение вынесен проект Закона КР “О внесении изменений в Закон “О государственном пенсионном социальном страховании”.

Конкретно общественное обсуждение означает, что любой желающий (а каждый кыргызстанец — нынешний или будущий пенсионер!) может на сайте http://kenesh.kg ознакомиться с проектом закона, справкой–обоснованием и сравнительной таблицей. И сообщить свои предложения и замечания по телефону (0312) 63–85–93.

Суть законопроекта в том, что его инициатор депутат ЖК Аалы Карашев (парламентская фракция СДПК) предлагает резкое упрощение порядка начисления пенсий. Но не приведет ли это к сокращению размеров пенсий? Четкого ответа пока нет.

А так провозглашенные цели законопроекта вполне благие.

Сейчас проблема — в процедурах расчета части пенсий за период до 1996 года — первой страховой пенсии (СП1). Эта часть пенсии назначается с учeтом страхового стажа и размера зарплаты в период до введения персонализированного учета, который начал действовать с 1 января 1996 года. По действующему законодательству трудовой стаж по 1995 год включительно и размеры заработной платы за этот период “должны быть подтверждены лицом, которому назначается пенсия”.

Вот с этим большая морока. Надо предоставить “соответствующие документы, справки, выписки из трудовой книжки и иные подтверждения с каждого места работы за 60 месяцев любого периода трудовой деятельности до 1996 года”. Но многие предприятия прекратили существование, а в архивах не всегда есть такие сведения.

Размер СП1 за период до 1996 года сейчас составляет всего лишь 10 процентов от общего размера пенсии. Однако на его расчет требуется около 90 процентов времени как работников Соцфонда, так и заявителя.

Из–за этого, несмотря на требование законодательства, что пенсия должна быть оформлена в течение 10–15 дней, в действительности требуется до 6 месяцев. Для упрощения процедур вносится инициатива зачета общего страхового стажа до 1996 года без востребования документов. Для этого предложено “ввести безусловно учитываемые фиксированные величины стажа работы в количестве 19 лет для мужчин, и 14 лет для женщин в зависимости от возраста выхода на пенсию с 2022 года”.

— Фиксированный размер стажа, начиная с 2022 года, ежегодно снижается на 1 год вплоть до его исчерпания по естественным причинам, так как число лиц, работавших до 1996 года, будет неизбежно сокращаться, — объясняет инициатор законопроекта Аалы Карашев.

Александр ТУЗОВ.

"Вечерний Бишкек"