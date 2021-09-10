В Таможенной службе КР опровергли заявления торговцев об увеличении таможенных пошлин

В Государственной таможенной службе при Министерстве экономики и финансов 9 сентября сообщили, что ставки таможенных пошлин и налогов не менялись.

Так в ГТС прокомментировали сообщения в СМИ об увеличении таможенных пошлин в два раза без соответствующих уведомлений.

По данным Таможенной службы, при ввозе товаров в Кыргызстан из третьих стран уплачиваются таможенный сбор в размере 0,25% от таможенной стоимости товаров, ввозная таможенная пошлина по ставкам ЕАЭС и налог на добавленную стоимость в размере 12%.

«Установленные ставки ввозной таможенной пошлины едины для всех пяти государств-членов ЕАЭС. В целях уклонения от уплаты таможенных платежей, отдельными недобросовестными участниками внешнеэкономической деятельности заявляются в декларациях недостоверные сведения. К примеру, вместо товаров «одежда, обувь» на которые установлены более высокие ставки ввозной таможенной пошлины, заявляются товары, с более низкой ставкой, а торговцы рынков платят фирмам-перевозчикам за вес товара и не представляют, каким образом формируется конечная стоимость товара», - отметили в Таможенной службе.

Торговцы «Дордоя» 8 сентября устроили митинг на территории рынка, заявив, что без предупреждения в два раза были повышены таможенные пошлины. Участники митинга также заявили, что обращались в Таможенную службу, однако там не смогли объяснить расценки и предоставить официальные документы.