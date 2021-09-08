Доведшая до изнеможения инфляция

К августу показатель инфляции по стране составил 14,1%.
Об этом сообщили из Национального банка.
Сообщается, что к 20 августа в среднем цены на потребительские товары в течение года повысились на 14,1%. С начала года этот показатель составлял 6,3%.
Динамика инфляции зависит от роста цен на потребительские товары по всему миру. В то же время сезонное снижение цен на овощи и фрукты дало дефляционный эффект, но не смогло существенно повлиять на общую инфляционную тенденцию.
Источник: газета «Майдан.kg» №30 от 08.09.2021 / стр. 5, gezitter.org
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