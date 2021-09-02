Акылбек Жапаров хочет активизации торгово-экономического развития с Беларусью

Отметим, что внешнеторговый оборот Кыргызстана и Беларуси в 2020 году сложился на уровне $47,8 миллиона.
Сегодня замглавы кабмина — министр экономики и финансов Акылбек Жапаров провел встречу с Чрезвычайным и Полномочным Послом Республики Беларусь в КР Андреем Страчко. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
По ее данным, стороны обозначили низкий уровень товарооборота между странами и отметили, что будут приложены совместные усилия, направленные на развитие торгово-экономического и инвестиционного сотрудничества, стимулирование создания совместных предприятий по стратегически важным направлениям (сельское хозяйство, перерабатывающая и легкая промышленность).
Отметим, что внешнеторговый оборот Кыргызстана и Беларуси в 2020 году сложился на уровне $47,8 миллиона. По сравнению с 2019-м он сократился на 19,8 процента.
Экспортные поставки составили $10,7 миллиона (снижение на 18,3 процента), импорт — $37,1 миллиона (снижение на 20,2 процента).
Доля Беларуси в общем объеме товарооборота КР в прошлом году составила всего 0,8 процента, в экспорте — 0,5 процента и в импорте — 1 процент.
В январе — июне текущего года товарооборот с Беларусью составил $27,5 миллиона и в сравнении с аналогичным периодом 2020-го увеличился на 27,9 процента.
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