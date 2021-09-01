Бекешев: Кыргызстан в этом году получил кредиты, превышающие 100 млн долларов

Как сообщил «Азаттыку» депутат, Жогорку Кенеш ратифицировал соглашение о получении этих кредитов:

Депутат Жогорку Кенеша, член фракции СДПК Дастан Бекешев заявил, что Кыргызстан получил кредит в 100 млн долларов из международных финансовых организаций в этом году.

Как сообщил «Азаттыку» депутат, Жогорку Кенеш ратифицировал соглашение о получении этих кредитов:

«На строительство кольцевой дороги вокруг Иссык-Куля мы получили превышающие 100 млн долларов кредиты из трех международных финансовых организаций. Это соглашение Жогорку Кенеш ратифицировал в июне, до ухода на каникулы. Кроме того, одобрили соглашение на несколько миллионов долларов на обеспечение чистой водой городов Нооката и Кербена».

Дастан Бекешев подтверждает, что в этом году получено меньше кредитов, чем в предыдущие годы. Но депутат считает, что к этому никакого отношения не имеют ни президент, ни правительство:

«31 августа президент Садыр Жапаров заявил, что Кыргызстан не брал кредиты потому, что в стране все хорошо. На самом деле объем полученных кредитов было меньше, потому что международные финансовые институты не стали рассматривать наши предложения. В этом году у нас было несколько выборов. Банки не будут выдавать кредиты, рассматривать предложения, пока ситуация не стабилизируется. Поэтому в этом году Кыргызстану выдали меньше кредитов. Я думаю, что в следующем году удастся получить больше кредитов, если парламентские выборы пройдут спокойно».

В соответствии с соглашением между кыргызским правительством, Исламским банком развития, фондом развития ОПЕК и Кувейтским фондом, будет выделено 128 млн долларов на строительство участка Корумду-Балбай кольцевой дороги вокруг Иссык-Куля. 35% средств будут выделены в виде гранта. Остальная сумма – кредит на 23 года под 2,5%.

Длина кольцевой дороги вокруг Иссык-Куля составляет 440 километров.

31 августа президент Садыр Жапаров, выступая на торжествах в честь 30-летия независимости страны заявил, что Кыргызстан в этом году не получил ни копейки в качестве кредита извне.

К середине 2021 года объем государственного долга Кыргызстана (внутренний и внешний долг) составил 416 млрд сомов (4 млрд 921 млн долларов). 85% — внешний долг, 15% — внутренний долг.

В этом году объем государственного долга вырос на 300 млн долларов, приблизившись к отметке в 5 млрд долларов. Долги составляют 68% от ВВП.

Источник: Азаттык уналгысы, gezitter.org

