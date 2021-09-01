Жапаров: С октября увеличится размер пособий

Кыргызы никогда не оставляли на произвол судьбы сирот!

С октября текущего года увеличивается размер пособий детям с ограниченными возможностями, сказал президент Садыр Жапаров в своем выступлении на площади Ала-Тоо.

«Как глава государства и руководитель исполнительной ветви власти, я чувствую свою ответственность за условия жизни каждого гражданина Кыргызстана. Особенно тяжело переживаю за семьи, нуждающиеся в социальной защите. В ситуации стремительно растущих продовольственных цен я постоянно думаю о сложном положении тех, кому требуется социальная защита.

Мой долг — помочь им. Кыргызы никогда не оставляли на произвол судьбы сирот! В среднем 200 тысяч семей живут в бедности. Я несу за них ответственность. Поэтому, прежде всего, я потребовал найти способы облегчить их условия жизнедеятельности. Например, с 2009 года размер пособий детям с ограниченными возможностями не превышал 4000 сомов, поэтому с октября они увеличатся до 6000 сомов, а с 2022 года — до 8000 сомов. С 1 января 2022 года планируется утроить размер социальных пособий для детей, потерявших обоих родителей.

Словом, определенным социально уязвимым категориям наших граждан, будет оказываться поддержка, а с 1 октября 2021 года размер социальных пособий увеличится на 50 процентов, с 1 января 2022-го — на 100 процентов.

Также с 1 октября текущего года будет проиндексирована базовая и страховая части пенсий», — сказал он.

Источник: govori.tv, gezitter.org