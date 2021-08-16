Чем восстанавливать морально и физически устаревшую ТЭЦ-2, лучше построить новые - эксперт

Бишкек, “Саясат.kg”. Мысли вслух после посещения президента С.Жапарова ТЭЦ-2...

Основными элементами, для выработки электрической и тепловой энергии являются техническое сырье и источники финансирования.

Когда запускали картонно-бумажную фабрику в Токмаке и нефтеперерабатывающие заводы по Чуйской области экономисты и эксперты предупреждали правительственных чиновников об отсутствии собственного технического сырья. Тем более иностранные инвесторы, в основном китайские, предлагали устаревшие технологии и техническое оборудование. Правительство КР обещало инвесторам налоговые льготы, государственную защиту и постоянное обеспечение целлюлозой и нефтью. Из-за отсутствия технического сырья и не выполнения гарантий правительства, построенные заводы и фабрики не заработали на полные проектные мощности.

ТЭЦ-2 г. Бишкек исполнилось ровно 30 лет, и она была рассчитана на использования твердого топлива.

Президент КР Садыр Жапаров 13 августа, при посещении ТЭЦ-2 заявил о намерении достроить тепловую станцию. Руководители энергетической отрасли, в основном “айдаро-максимо-ширшовские” кадры, предложили возобновить строительство ТЭЦ-2 и построить ее в течении 2-5 лет с мощностью 460 МВт. Тепловая станция с проектной мощностью 460 МВт будет стоить, согласно мировым расценкам 800-900 тыс. долларов США, за 1 МВт - 370-410 млн. долларов. Себестоимость выработки электроэнергии будет 15-16 раз дороже чем на ГЭСах. За такую сумму можно построить средние ГЭСы мощностью 350-400 МВт.

Территория ТЭЦ-2 сократилась вдвое, с 100 га осталось всего 53 га. Необходимо из санитарной зоны 47 га переселить более 5 тысяч жителей столицы.

Самое основное техническое сырье будет поступать из-за рубежа либо туркменский, или либо газпромовский по цене 120-150 долларов США за 1000 кубов. И цена за природный газ будет основной статьей расхода в себестоимости выпуска продукции.

Руководители энергетической отрасли, в ближайшее время планируют объявить конкурс на проведение разработки предварительного технико-экономического обоснования (ТЭО) достройки тепловой станции. А затем на проведение основного ТЭО и в заключении проекта строительства ТЭЦ-2. На это уйдет минимум 2 года.

Без утвержденного и согласованного проекта строительства тепловой станции ни местный, ни зарубежный инвестор не придет и не будет вкладывать финансовые средства в “неуверенный” проект и без гарантий безопасности инвестиции. Возможно, кабинет министров при проведении конкурсов возложит обязанности составления ТЭО и проекта на победителя конкурсных заявок. Тогда выигравшая компания, сама будет определять технологию, техническое оборудования, себестоимость продукции и рынок сбыта. Но это очень маловероятно.

“Энергомоисеи”, это экс-президенты, экс-премьер-министры, экс-министры энергетики, экс-председатели Нацэнергохолдинга в течение всего существования независимого Кыргызстана, водили за “нос” простой кыргызский народ, по вершинам вечно-ледниковых гор, по утопическим энергетическим проектам строительства Камбар-Атинской ГЭС-1 и Кара-Кечинской ТЭЦ, CASA-1000. И в окончательном итоге “айдаро-максимо-ширшовские прислужники”, которые до сих пор “сидят и управляют” самой важной, стратегической, энергетической отраслью Кыргызстана, привели нас к пустынной территории, где царят засуха и маловодье.

Чем достраивать морально и физически устаревшую ТЭЦ-2, лучше начать строительства новых средних ГЭС на наших реках, при наличии внутренних и иностранных инвесторов. Самое главное техническое сырье - вода бесплатное.

Наши водные артерии имеют энергетический потенциал более 140 тыс. МВт и Кыргызстан использует всего 3% от общей предполагаемой энергомощностей.

Неоднократно подымались вопросы строительства Сусамыро-Кокомеренский, Сары-Джазский, Верхне-Нарынские каскады ГЭС, “ А воз и ныне там“.

Возле главы государства до сих пор нет достойных, реально мыслящих, говоривших истинную правду в глаза президенту КР - энергетиков патриотов.

А в наличии имеем одних “пахторов”, которые согласны на все, чтобы сохранить дермантиновые кресла и краткосрочные энергетические должности.

Р.Умбеталиев, независимый эксперт ТЭК