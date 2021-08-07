Правительство хочет повысить пенсии кыргызстанцам до конца 2021 года

В ходе совещания рассмотрена деятельность Социального фонда, в том числе текущее состояние пенсионного обеспечения.
Глава кабмина Улукбек Марипов принял председателя Социального фонда при Министерстве здравоохранения и социального развития Жаныбека Орозалиева. Об этом сообщает пресс-служба кабинета министров.
В ходе совещания рассмотрена деятельность Социального фонда, в том числе текущее состояние пенсионного обеспечения.
Председатель Социального фонда проинформировал о механизмах повышения пенсий до конца текущего года и основных приоритетах реформирования системы пенсионного обеспечения, в том числе об упрощении процедур назначения пенсии.
Улукбек Марипов подчеркнул, что реформа системы пенсионного обеспечения должна сделать ее более справедливой по отношению к гражданам, обеспечив их пенсиями, которые будут соразмерны осуществленным ранее выплатам.
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