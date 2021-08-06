Участковым дадут полномочия выявлять экономические преступления

Об этом сообщает пресс-служба МВД.

Министр экономики и финансов Акылбек Жапаров поручил Министерству внутренних дел в месячный срок разработать проект нормативно-правового акта по наделению участковых правом выявлять нарушения в экономической сфере (лицензионной, разрешительной и других). Об этом сообщает пресс-служба МВД.

Для наделения участковых уполномоченных милиции полномочиями в экономической сфере собираются внести изменения в целый ряд законов. Для этого была создана рабочая группа, которая "проделает определенную работу по сбору кандидатов и заинтересованных служб МВД и других государственных органов для создания межведомственной рабочей группы".

4 августа в МВД прошло первое заседание этой рабочей группы с участием представителей ГНС, на котором обсудили все насущные вопросы расширения полномочий участковых уполномоченных.

Отмечается, что перед членами рабочей группы стоят задачи разработать правовые акты по повышению статуса участковых уполномоченных.





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