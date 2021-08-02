Бишкек вводит ручное управление экономикой, - Виктория Панфилова

Садыр Жапаров поддержал введение режима ЧП в экономике.

В Киргизии готовятся объявить режим чрезвычайной ситуации (ЧС) в экономике, то есть ввести меры ручного управления. Это политическое решение, принятое под предстоящие парламентские выборы, проведение которых запланировано на 31 октября 2021 года. Мера вынужденная: страна на пороге дефолта, в обществе зреет недовольство, властям необходимо улучшить экономические показатели и задобрить электорат.

Депутаты парламента Киргизии преподнесли власти бесценный подарок, приняв сразу в трех чтениях законопроект о введении ЧС в экономике страны, предложенный вице-премьером, министром экономики и финансов Акылбеком Жапаровым. Проголосовал за принятие законопроекта 81 депутат из 83 присутствующих, после чего народные избранники ушли на каникулы. Такое единодушие в отношении экономической ЧС не случайно.

Накануне парламентарии почти в полном составе побывали в гостях у президента Садыра Жапарова в госрезиденции "Ала-Арча". Глава государства пригласил их на беседу после того, как парламентское большинство вернуло на доработку сразу несколько законопроектов. Общение, как говорят сами народные избранники, было "душевным" и завершилось поеданием бешбармака – для званого ужина была специально зарезана лошадь.

Кроме закона о ЧС в экономике парламентарии приняли закон "О защите от ложной и недостоверной информации" – в стране вводится цензура на всех уровнях. Еще один новый закон "О кабинете министров" дает неограниченные привилегии чиновникам: например, член кабмина не может подвергаться преследованиям, а если имеет госнаграды, то не может содержаться под стражей, за исключением домашнего ареста. За свою работу ему положены денежное вознаграждение из республиканского бюджета и социальный пакет, установленный самим же кабмином.

Отдельного внимания заслуживают законы, регулирующие деятельность Жогорку Кенеша (парламента). Отныне парламент лишен права формировать правительство, упраздняются такие понятия, как коалиционное большинство или оппозиционное меньшинство.

Однако наибольший шок у общественности вызвал упомянутый закон "О введении ЧС в экономике страны", поскольку позволяет кабмину не только объявлять "чрезвычайщину", но и распоряжаться 20% доходов и расходов бюджета без согласования с Жогорку Кенешем, менять ставки налогов, условия госзакупок и т.п. Основная идея в том, чтобы передать большинство полномочий на время так называемого ЧС в экономике кабинету министров. Впрочем, нынешнее положение страны уже позволяет ввести режим особого регулирования в экономике.

Еще в мае президент Жапаров в Послании к народу заявил, что "экономика Кыргызстана в плачевном состоянии с дефицитом в 20 млрд сомов (около 20 млрд руб.)", и пообещал найти собственную модель развития страны. Время идет, а решения все нет. Нужно срочно проводить парламентские выборы, нынешний созыв переработал год. В бюджете дыра. Нет денег на выплату зарплат бюджетникам, пенсии и пособия. Пришлось распаковать Резервный фонд. Без согласования с парламентом чиновники взяли из "кубышки" 300 млн долл. на зарплаты и пенсии в июне и июле 2021 года. Ситуация может повториться в августе и сентябре. На это злостное нарушение закона власти решились, опасаясь народного бунта. "Второй раз без согласования с парламентом такой трюк проделать не получится, поэтому было предложен данный законопроект", – сказал "НГ" источник в правительстве Киргизии. По его словам, власти рассчитывают на конфискованные у бизнесменов в обмен на свободу 6 млрд сомов (чуть менее 6 млрд руб.). Эта сумма находится на счете Государственного комитета нацбезопасности. После принятия данного закона президент или министр финансов смогут перераспределять эти деньги по отраслям, которые нуждаются в срочной помощи. При этом контролировать расход этих средств будет затруднительно.

Министр Акылбек Жапаров, комментируя принятие данного закона, напротив, считает, что это позволит кабинету министров быстро улучшить ситуацию в экономике, принимать превентивные меры, не дожидаясь недовольства людей и их выхода на митинги. По его словам, он не против того, чтобы для введения режима ЧС в экономике получить разрешение от парламента. "Но Жогорку Кенеш уходит на каникулы, потом будут выборы. В экономике ближайшие четыре месяца могут быть тяжелыми. А если не поднимем с января размер пенсий, то все может быть сложнее", – сказал Акылбек Жапаров на последнем заседании парламента. Он считает, что прямое государственное вмешательство в рыночные инструменты может давать реальные результаты, что подтверждается успешным опытом Южной Кореи, Сингапура, Узбекистана, России.

"Киргизская государственная машина крайне неповоротливая и не может оперативно реагировать на вызовы и ЧС. Это наглядно показала пандемия, когда по элементарным вопросам не могли принять решения месяцами, а нужно было действовать быстро. Поэтому был предложен данный законопроект, чтобы эффективные решения не утонули в бюрократии и согласовании бесчисленных пересогласований", – сказал "НГ" директор Центра стратегических решений "Аппликата" Кубат Рахимов.

Наблюдатели считают, что власти Киргизии открыли новый ящик Пандоры. При этом власть даже не посчитала нужным согласовать законопроект с бизнес-сообществом. Свои опасения высказал бизнес-омбудсмен Киргизии, бывший посол Великобритании в Киргизии Робин Орд-Смит: "Наша первоначальная оценка законопроекта о введении понятия режима чрезвычайной ситуации в экономике выявила отдельные моменты, которые потенциально могут оказать негативное влияние на субъекты бизнеса и экономику страны в целом". Например, согласно предложенному законопроекту, кабмин сможет изменять размер налогов и сборов, а также вводить дополнительные обязательства и ограничения для налогоплательщиков. Логично предположить, что, учитывая сложное положение в стране, раз уж вводится режим ЧС, то можно надеяться на снижение налогового бремени. В предлагаемых поправках нет ни слова об этом, но прописана возможность введения дополнительных налогов.

Эксперты полагают, что цель изменений – дать возможность кабмину в случае проседания бюджета дополнительно облагать бизнес новыми налогами. Бизнес-ассоциации Киргизии выступили с призывом вернуть закон на доработку. "Закон подорвет инвестиционный климат, готовность бизнеса платить налоги, что повышает риски его ухода в теневую экономику", – сказал Рахимов.

Источник - ng.ru