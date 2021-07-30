Эрлан Камалов, экономист: «Мы ошибемся, если уменьшением, увеличением денежной массы пойдем на регуляцию инфляции»

Главным образом надо стараться исполнять основные функции сельскохозяйственного сектора.



— Сначала остановитесь на факторах возникновения дороговизны в Кыргызстане?

— Наше государство очень зависимо от импорта. Поэтому повышение цен не зависит от наших товаропроизводителей, продавцов. Больше зависит от внешних факторов.

В настоящее время все нагрянуло в комплексном виде – мировая пандемия, связанный с ней экономический кризис, засуха – наносят большой удар по всей мировой экономике. Сюда входит и рост цен на ГСМ, бензин. Потому что у нас основным транспортным средством является автомобиль.

— Расскажите о путях регулирования этой ситуации?

— Главным образом надо стараться исполнять основные функции сельскохозяйственного сектора. Это считается обеспечением продовольственной безопасности.

Пути ее обеспечения у нас сейчас направлены только в одни стороны. Поэтому важно взять в руки закупки еще у нескольких сторон. Также надо достичь составления долгосрочных договоров.

— Достаточны меры, принимаемые государством для регулирования экономики?

— Как бы народ ни старался сэкономить свой заработанный доход, постепенно основу повседневного потребления может составить еда, пропитание. Вот почему государству надо постараться индексировать доходы, растить бюджет.

Сейчас Национальный банк использует меры ограничения денежной массы. Но мы ошибемся, если пойдем на регулирование инфляции уменьшением-увеличением денежной массы.

С каждым днем тает стоимость национальной валюты, ухудшается платежеспособность. Поэтому нужна государственная комплексная антикризисная политика.

Источник: газета «Азия news» №30 от 29.07.2021/стр.5, gezitter.org