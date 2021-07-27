Золотовалютные резервы Кыргызстана составляют 2 млрд 741 млн долларов

На сегодняшний день международные резервы Кыргызстана составляют 2 млрд 741 млн долларов.

Об этом сообщил председатель Национального банка Толкунбек Абдыгулов на собрании комитета парламента по бюджету и финансам.

Согласно информации Национального банка, в июне золотовалютные резервы составили 2 млрд 724 млн долларов, снизился почти на 60 млн долларов по сравнению с маем.

В мае резервы составляли 2 млрд 784 млн долларов.

В августе прошлого года золотовалютные резервы Кыргызстана впервые достигли 3 млрд 71 млн долларов.

Источник: Марал радиосу, gezitter.org