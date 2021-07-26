Мирлан Орозбаев, эксперт: «Увеличилось количество умерших, не сумевших выплатить кредит»

В настоящий момент, как нам всем известно, большинство народа Кыргызстана окончательно увязло в кредитах, долгах.





— Вчера, несмотря на знойный день, с десяток человек вышли на площадь Ала-Тоо на маленький митинг. Среди них ходил и ты. Чем недоволен вышедший народ?

— В настоящий момент, как нам всем известно, большинство народа Кыргызстана окончательно увязло в кредитах, долгах.

Самое интересное, из государств Средней Азии процентная ставка этого кредита оказалась самой высокой только у нас.

Нет ни одной организации или общества, предприятия, которое бы контролировало это, понимало условия народа, защищало его интересы.

Полно тех, кто из-за кредита лишился земельной доли, жилого дома, остался в чистом поле.

Будто этого мало, еще больше не сумевших выплатить кредит, от печальных переживаний умирающих от сердечных болезней, инфарктов, инсультов людей.

Знаю, что по этой же причине наша работоспособная молодежь уезжает в зарубежные страны гастарбайтерами.

Мы вынесли к общественности эту неприглядную вещь, били в колокол для стоящих во главе власти.

Мы начали эту акцию, чтоб или президент, или ответственные за это лица обратили внимание, переговорили с банками, открыли дорогу к уменьшению процента кредита.

— Эта акция правильно воспринята общественностью?

— Вполне правильно воспринята. Подходили к нам, правильно поняли нашу идею, мы поняли, что много поддерживающих нас. Мы начали, значит дойдем до конца!

Источник: газета «Азия news» №29 от 22.07.2021/стр.8, gezitter.org