Азамат Акелеев: «Не приехали туристы из Израиля, потому что Кыргызстан вошел в красную зону»

Еще один удар по экономике, и без того слабой.

Эксперт по экономике Азамат Акелеев на своей социальной странице написал еще об одной проблеме».

— Пришел на вакцинацию – никого нет. По Бишкеку количество получивших вакцину очень низкое. Сколько денежных средств тратит государство из бюджета или из наших денег на открытие и работу этих пунктов, на вакцины!

В то же время у народа не прекращаются тои.

С другой стороны, люди болеют, больницы переполнены, увеличивается количество умерших. То ли безалаберность, то ли невежество, в общем, вина в нас самих.

На прошлой неделе не приехали туристы из Израиля, потому что Кыргызстан вошел в красную зону. Еще один удар по экономике, и без того слабой.

Источник: газета «Азия news» №29 от 22.07.2021/стр.11, gezitter.org