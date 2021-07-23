Азамат Акелеев: «Не приехали туристы из Израиля, потому что Кыргызстан вошел в красную зону»

Еще один удар по экономике, и без того слабой.
Эксперт по экономике Азамат Акелеев на своей социальной странице написал еще об одной проблеме».
— Пришел на вакцинацию – никого нет. По Бишкеку количество получивших вакцину очень низкое. Сколько денежных средств тратит государство из бюджета или из наших денег на открытие и работу этих пунктов, на вакцины!
В то же время у народа не прекращаются тои.
С другой стороны, люди болеют, больницы переполнены, увеличивается количество умерших. То ли безалаберность, то ли невежество, в общем, вина в нас самих.
На прошлой неделе не приехали туристы из Израиля, потому что Кыргызстан вошел в красную зону. Еще один удар по экономике, и без того слабой.
Источник: газета «Азия news» №29 от 22.07.2021/стр.11, gezitter.org
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