Почти на 60 миллионов долларов снизились международные валовые резервы КР

В июне текущего года международные валовые резервы Кыргызстана составили 2 миллиарда 725 миллионов долларов.

В июне текущего года международные валовые резервы Кыргызстана составили 2 миллиарда 725 миллионов долларов. Об этом сообщается на сайте Национального банка.

При этом, за месяц они снизились на 59,3 миллиона долларов. При этом объем международных резервов в июне текущего года почти на 84 миллиона больше, чем в том же месяцев в прошлом году

Отметим, в августе прошлого года объем международных резервов КР достиг своего исторического максимума - 3 миллиарда 71 миллион долларов.





URL: https://www.vb.kg/403856