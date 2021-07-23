Почти на 60 миллионов долларов снизились международные валовые резервы КР

В июне текущего года международные валовые резервы Кыргызстана составили 2 миллиарда 725 миллионов долларов.
В июне текущего года международные валовые резервы Кыргызстана составили 2 миллиарда 725 миллионов долларов. Об этом сообщается на сайте Национального банка.
При этом, за месяц они снизились на 59,3 миллиона долларов. При этом объем международных резервов в июне текущего года почти на 84 миллиона больше, чем в том же месяцев в прошлом году
Отметим, в августе прошлого года объем международных резервов КР достиг своего исторического максимума - 3 миллиарда 71 миллион долларов.
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