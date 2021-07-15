В Кыргызстане подсчитали прожиточный минимум – 6 тысяч 332 сома

Об этом сообщили из Национального статистического комитета.
Во втором квартале текущего года в Кыргызстане подсчитали прожиточный минимум, который составил 6 тысяч 332 сома и этот показатель на 15,6% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Об этом сообщили из Национального статистического комитета.
Прожиточный минимум – сочетание минимальной стоимости товаров и услуг, необходимых для проживания человека. В 2020 году он составил 4 тысячи 900 сомов.
По подсчетам Статкома за 2020 год, каждый четвертый кыргызстанец живет в бедности. Бедным считается человек, чей годовой доход ниже 35 тысяч сомов. А крайней чертой бедности считается ежегодный доход в 19 тысяч 744 сома. За чертой бедности живет 1 млн 678 тысяч человек. 73,7% из них живут в сельской местности.
Источник: Азаттык уналгысы
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