Акылбек Жапаров: Кыргызстан взял кредит в 30 млн долларов

Кыргызстан взял новый кредит в размере порядка 30 миллионов долларов.

Об этом сообщает Министерство экономики и финансов.

Отмечается, что кредит предоставил Кыргызстану Кувейтский фонд арабского экономического сотрудничества. Соответствующее кредитное соглашение на $28,9 млн подписал министр экономики и финансов Акылбек Жапаров.

На выделенные средства планируется реконструировать около 80,5 км Иссык-Кульской кольцевой автодороги на участке Корумду — Балбай.

В планах также:

улучшить автомобильное сообщение курортной зоны озера Иссык-Куль с областями республики, а также с Казахстаном и Китаем;

улучшить придорожную инфраструктуру для дальнейшего развития внутреннего и международного туризма;

развить и поднять промышленное производство и сельское хозяйство, создать новые рабочие места;

cоединить Иссык-Кульское кольцо с дорогами Казахстана и России, что позволит создать сквозной транзит по маршруту Россия — Казахстан — Кыргызстан — Таджикистан.



Источник: argument.kg, gezitter.org/