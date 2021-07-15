Акылбек Жапаров: Кыргызстан взял кредит в 30 млн долларов

Кыргызстан взял новый кредит в размере порядка 30 миллионов долларов.
Об этом сообщает Министерство экономики и финансов.
Отмечается, что кредит предоставил Кыргызстану Кувейтский фонд арабского экономического сотрудничества. Соответствующее кредитное соглашение на $28,9 млн подписал министр экономики и финансов Акылбек Жапаров.
На выделенные средства планируется реконструировать около 80,5 км Иссык-Кульской кольцевой автодороги на участке Корумду — Балбай.
В планах также:
улучшить автомобильное сообщение курортной зоны озера Иссык-Куль с областями республики, а также с Казахстаном и Китаем;
улучшить придорожную инфраструктуру для дальнейшего развития внутреннего и международного туризма;
развить и поднять промышленное производство и сельское хозяйство, создать новые рабочие места;
cоединить Иссык-Кульское кольцо с дорогами Казахстана и России, что позволит создать сквозной транзит по маршруту Россия — Казахстан — Кыргызстан — Таджикистан.
Источник: argument.kg, gezitter.org/
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