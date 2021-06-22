В Бишкеке медикам, работающим в «красных зонах», больше месяца не выплачивают компенсации

СОVID-19

Медицинским работникам и медицинскому персоналу, работающим в «красных зонах», где лечатся пациенты с диагнозом COVID-19, больше месяца не выплачивают компенсации.

С приходом лета в стране наблюдается значительный рост пациентов с коронавирусом. В больницах все меньше и меньше остаётся свободных мест и государство открывает дневные стационары.

В редакцию агентства «Кабар» обратились медработники и медперсонал ряда больниц, кто работает в «красных зонах», и сообщили, что им уже больше месяца не выплачивают компенсационные выплаты за работу в опасной зоне. «За май месяц мы ещё не получили деньги, а уже конец июня», - сообщили они.

В Фонде обязательного медицинского страхования сообщили, что со стороны Министерства экономики и финансов не открывается финансирование. «Мы все документы подготовили и ждём. Надеемся, что сегодня или завтра деньги поступят. Идут технические процедуры», - сообщили в пресс-службе Фонда.

Однако в Министерстве экономики и финансов, куда агентство обратилось за комментарием, получить ответа не удалось.

Источник: Кабар.кж