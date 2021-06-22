Новый симптом COVID, проявляющийся только у вакцинированных, выявили ученые

СОVID-19

Ученые из Великобритании выявили новый признак заражения коронавирусом, который встречается в основном у вакцинированных, пишет The Express со ссылкой на данные ZOE COVID Symptom Study, приложения по отслеживанию симптомов.

Исследователи установили, что у вакцинированных COVID-19 поначалу проявляется через частое чихание. При этом у непривитых оно считается признаком не коронавирусной инфекции, а скорее простуды или аллергии.

"Хотя многие люди, заболевшие COVID-19, могут чихать, это не стопроцентный симптом. Это достаточно частое явление, особенно в теплое время года", — отметили специалисты.



По словам ученых, люди, прошедшие вакцинацию и впоследствии все же заразившиеся коронавирусом, даже в легкой форме, называют одним из признаков болезни именно чихание. Этот симптом не входит в двадцатку самых распространенных, среди которых высокая температура, потеря вкуса и/или обоняния, утомляемость, головная боль, диарея, насморк, сбивчивое дыхание и постоянный кашель.

"Если вы сделали прививку и стали много чихать без причины, нужно оставаться дома и сдать тест, особенно если вы живете или работаете с людьми, которые подвержены высокому риску заражения", — подытожили авторы исследования.



Ранее ученые со всего мира заявили об опасности индийского штамма COVID-19, в том числе для прошедших вакцинацию: у этого вида вируса есть две основные мутации в рецепторосвязывающем домене, которые примерно в два-три раза снижают иммунную защиту у привитых и переболевших.

Источник: Спутник.кж