Кыргызстану дали наихудший прогноз смертности от COVID-19

СОVID-19

Ученые спрогнозировали смертность от коронавируса в разных странах с июня до 31 августа 2021 года. Ранее учитывались интенсивность передачи SARS -2-CoV и использования масок населением, сезонность и тестирование на душу населения. Затем базовую модель прогнозирования обновили, чтобы учесть вакцинацию различными вакцинами от COVID-19 и доминирующие варианты SARS-CoV-2 в этих местах. Об этом говорится в исследовании журнала The Lancet.

В оценочном уровне смертности от COVID-19 на 100 тыс. человек Кыргызстан помечен как страна с наихудшим прогнозом по смертности - от 256 до 512 смертей на 100 тыс. человек.

Источник: Кактус.медиа