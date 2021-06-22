Почему подросткам тоже нужно привиться от COVID, объяснила врач

СОVID-19

Однако врач заявила, что это ошибочное мнение.

Подростки обычно легко переносят COVID-19, но им все равно следует получить вакцину от коронавируса, так как они постоянно контактируют со старшими и могут заразить их, сказала "Известиям" руководитель департамента по развитию медицины BestDoctor Юлия Ткаченко.

При этом, отметила врач, на сегодня недостаточно информации, как дети и подростки переносят болезнь, возникшую вследствие заражения новыми штаммами коронавируса, в частности индийским.

"Вакцинация подростков необходима, так как они являются важным звеном передачи инфекции. Как правило, дети и подростки переносят инфекцию легко, но при этом находятся в постоянном контакте с родителями, дедушками и бабушками, то есть велик риск заразить пожилых родственников", — сказала Ткаченко.



В июле в России начнут исследование вакцины "Спутник V" для 12- и 17-летних. Врач сказала, что такая инициатива не новинка. Она отметила, что в марте 2021 года запустили аналогичные исследования вакцины Pfizer — сейчас препарат одобрен для детей старше 12 лет. При этом испытания вакцины AstraZeneca остановили из-за риска побочных эффектов.

Источник: Спутник.кж

