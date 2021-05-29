Российская вакцина «Спутник V» будет производиться в Узбекистане

СОVID-19

Власти России и Узбекистана договорились о локализации производства вакцины от коронавируса "Спутник V" в Узбекистане, заявил журналистам в пятницу министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко по итогам встречи с президентом республики Шавкатом Мирзиёевым, сообщила информационная программа «Узбекистан -24» НТРК РУз.

По его словам, узбекская сторона уже подобрала площадку для выпуска препарата, идет проработка проекта. «Договорились о локализации производства «Спутника V» в рамках поручения президента Российской Федерации Владимира Путина и президента Узбекистана», - сказал Мурашко.

Узбекистан 23 апреля получил первую партию «Спутника V», 27 апреля - еще одну. Общий объем партии – 100 тысяч человек.

Ранее премьер Узбекистана Абдулла Арипов на встрече с российским коллегой Михаилом Мишустиным в Казани просил Москву увеличить объем поставок «Спутника V» и рассмотреть возможность ее производства в республике.

С 1 апреля в Узбекистане стартовала кампания по вакцинации населения от коронавируса. Сейчас узбекистанцы получают прививки вакциной AstraZeneca, а также рекомбинантным препаратом китайской Anhui Zhifei Longcom Biopharmaceutica и «Спутником V». В настоящее время в Узбекистане использованы более 1,8 миллиона доз вакцин против COVID-19.

Источник: Кабар