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СОVID-19
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В Кыргызстане выявили 356 новых случаев коронавируса, скончались 9 человек.

СОVID-19

 Кыргызстане за прошедшие сутки зарегистрировали 356 новых случаев заражения коронавирусом и ковидной пневмонией.

По данным республиканского штаба, новые случаи выявлены:

  • Бишкек — 162,
  • Ош — 63,
  • Чуйская область – 78,
  • Ошская область — 10,
  • Таласская область — 6,
  • Нарынская область — 7,
  • Иссык-Кульская область – 22,
  • Джалал-Абадская область – 5,
  • Баткенская область — 3.

Всего с начала пандемии в Кыргызстане зарегистрировали 104 тысячи 222 случая заражения COVID.

За прошедшие сутки в Кыргызстане от коронавируса и осложнений, вызванных COVID, скончались 9 человек.

По данным республиканского штаба, случаи летальных исходов зафикисрованы:

  • в Бишкеке — 4,
  • в Чуйской области — 1,
  • в Иссык-Кульской области — 1,
  • в Баткенской области — 1.

Всего с начала пандемии в Кыргызстане скончались от коронавируса 1 797 человек.

За последние сутки в республике выявили 356 новых случаев коронавируса.

           