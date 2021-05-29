В Кыргызстане выявили 356 новых случаев коронавируса, скончались 9 человек.

Кыргызстане за прошедшие сутки зарегистрировали 356 новых случаев заражения коронавирусом и ковидной пневмонией.
По данным республиканского штаба, новые случаи выявлены:
- Бишкек — 162,
- Ош — 63,
- Чуйская область – 78,
- Ошская область — 10,
- Таласская область — 6,
- Нарынская область — 7,
- Иссык-Кульская область – 22,
- Джалал-Абадская область – 5,
- Баткенская область — 3.
Всего с начала пандемии в Кыргызстане зарегистрировали 104 тысячи 222 случая заражения COVID.
За прошедшие сутки в Кыргызстане от коронавируса и осложнений, вызванных COVID, скончались 9 человек.
По данным республиканского штаба, случаи летальных исходов зафикисрованы:
- в Бишкеке — 4,
- в Чуйской области — 1,
- в Иссык-Кульской области — 1,
- в Баткенской области — 1.
Всего с начала пандемии в Кыргызстане скончались от коронавируса 1 797 человек.
За последние сутки в республике выявили 356 новых случаев коронавируса.