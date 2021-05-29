В Кыргызстане выявили 356 новых случаев коронавируса, скончались 9 человек.

СОVID-19

Кыргызстане за прошедшие сутки зарегистрировали 356 новых случаев заражения коронавирусом и ковидной пневмонией.

По данным республиканского штаба, новые случаи выявлены:

Бишкек — 162,

Ош — 63,

Чуйская область – 78,

Ошская область — 10,

Таласская область — 6,

Нарынская область — 7,

Иссык-Кульская область – 22,

Джалал-Абадская область – 5,

Баткенская область — 3.

Всего с начала пандемии в Кыргызстане зарегистрировали 104 тысячи 222 случая заражения COVID.

За прошедшие сутки в Кыргызстане от коронавируса и осложнений, вызванных COVID, скончались 9 человек.

По данным республиканского штаба, случаи летальных исходов зафикисрованы:

в Бишкеке — 4,

в Чуйской области — 1,

в Иссык-Кульской области — 1,

в Баткенской области — 1.

Всего с начала пандемии в Кыргызстане скончались от коронавируса 1 797 человек.

За последние сутки в республике выявили 356 новых случаев коронавируса.