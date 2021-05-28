Статистика по COVID-19 в КР за сутки: 283 новых случая, 7 летальных исходов

СОVID-19

В Кыргызстане за прошедшие сутки выявлено 283 новых случая коронавирусной инфекции COVID-19 и внебольничной пневмонии, сообщают в республиканском штабе.

По их данным, в Бишкеке - 169, в Оше - 15, в Чуйской области – 35, в Ошской области – 5, в Таласской области – 4, в Нарынской области – 8, в Иссык-Кульской области – 26, в Джалал-Абадской области – 15, в Баткенской области - 6.

Всего за весь период зарегистрировано 103 тыс. 866 случаев COVID-19.

За сутки от коронавируса выздоровели 278 пациентов: в Бишкеке – 278, в Оше – 7, в Чуйской области – 68, в Ошской области - 2, в Таласской области - 2, в Нарынской области - 11, в Иссык-Кульской области - 20, в Джалал-Абадской области – 3.

Всего за весь период выздоровели 97 тыс. 542 человека.

За сутки от COVID-19 зарегистрировано 7 летальных исходов: в Бишкеке – 4, в Оше - 1, в Чуйской области - 1, в Таласской области – 1.

Всего за весь период умерли 1 тыс. 788 человек.

Среди медицинских работников за сутки COVID-19 зарегистрирован у 5 человек: в Бишкеке – 1, в Оше - 2, в Иссык-Кульской области – 2.

Всего за весь период эпидемии коронавирусом заразились 4 тыс. 637 медработников, выздоровели – 4 тыс. 560.

На стационарном лечении находятся 1 тыс. 658 пациентов.

Уточняется, что из них в удовлетворительном состоянии находятся 20 человек, 1 тыс. 126 – в средней тяжести, 422 – тяжелые, 90 – крайне тяжелые.

На амбулаторном лечении находятся 1 тыс. 854 пациента.

Кроме того, за сутки проведено 5 тыс. 28 ПЦР-анализов.