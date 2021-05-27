В Кыргызстане на 27 мая зарегистрировано 376 новых случаев COVID-19

Об этом сообщает Республиканский штаб КР.
Из них:
- в г. Бишкек – 238,
- в г. Ош – 17,
- в Чуйской области – 66,
- в Ошской области – 14,
- в Таласской области – 4,
- в Нарынской области – 5,
- в Иссык-Кульской области – 21,
- в Джалал-Абадской области – 9,
- в Баткенской области – 2.
За весь период зарегистрировано всего – 103 583 случая, из них 58 040 случаев – лабораторно подтвержденные, 45 543 случая – клинико-эпидемиологически подтверждённые.
По выздоровевшим
За последние сутки по республике выздоровели и выписаны с лабораторно и клинико-эпидемиологически подтвержденным диагнозом COVID-19 – 386 пациентов.
Из них:
- г. Бишкек – 271,
- г. Ош – 9,
- Чуйская область – 67,
- Ошская область – 3,
- Таласская область – 2,
- Нарынская область – 13,
- Иссык-Кульская область – 10,
- Джалал-Абадская область – 11,
- Баткенская область – 0.
За весь период всего выздоровели 97 151 пациент.
За сутки проведено – 5 386 ПЦР исследований.