Выборы 2020
Больше новостей на нашем телеграм-канале
           
СОVID-19
Просмотров: 16

В Кыргызстане на 27 мая зарегистрировано 376 новых случаев COVID-19

СОVID-19

Об этом сообщает Республиканский штаб КР.

Из них:

  • в г. Бишкек – 238,
  • в г. Ош – 17,
  • в Чуйской области – 66,
  • в Ошской области – 14,
  • в Таласской области – 4,
  • в Нарынской области – 5,
  • в Иссык-Кульской области – 21,
  • в Джалал-Абадской области – 9,
  • в Баткенской области – 2.

За весь период зарегистрировано всего – 103 583 случая, из них 58 040 случаев – лабораторно подтвержденные, 45 543 случая – клинико-эпидемиологически подтверждённые.

По выздоровевшим

За последние сутки по республике выздоровели и выписаны с лабораторно и клинико-эпидемиологически подтвержденным диагнозом COVID-19 – 386 пациентов.

Из них:

  • г. Бишкек – 271,
  • г. Ош – 9,
  • Чуйская область – 67,
  • Ошская область – 3,
  • Таласская область – 2,
  • Нарынская область – 13,
  • Иссык-Кульская область – 10,
  • Джалал-Абадская область – 11,
  • Баткенская область – 0.

За весь период всего выздоровели 97 151 пациент.

За сутки проведено – 5 386 ПЦР исследований.

           