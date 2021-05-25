Статистика по COVID-19 в Кыргызстане за сутки: 298 новых случаев, 8 летальных исходов

СОVID-19

Об этом на брифинге сообщила заведующая отделом общественного здравоохранения Министерства здравоохранения и социального развития КР Айнура Акматова.

С ее слов, в Бишкеке зарегистрировано 144, в Оше - 23, в Чуйской области – 86, в Ошской области – 7, в Таласской области – 2, в Нарынской области – 13, в Иссык-Кульской области – 18, в Джалал-Абадской области – 5.

Всего за весь период зарегистрировано 103 тыс. случаев COVID-19.

За сутки от коронавируса выздоровели 314 пациентов: в Бишкеке – 228, в Оше – 4, в Чуйской области – 58, в Ошской области - 5, в Таласской области - 3, в Иссык-Кульской области - 8, в Джалал-Абадской области – 8.

Всего за весь период выздоровели 96 тыс. 433 человека.

За сутки от COVID-19 зарегистрировано 8 летальных исходов в Бишкеке.

Всего за весь период умерли 1 тыс. 765 человек.

Среди медицинских работников за сутки COVID-19 зарегистрирован у 16 человек: в Бишкеке – 7, в Оше- 2, в Чуйской области – 3, в Ошской области – 2, в Иссык-Кульской области – 2.

Всего за весь период эпидемии коронавирусом заразились 4 тыс. 611 медработников, выздоровели – 4 тыс. 541.

На стационарном лечении находятся 1 тыс. 575 пациентов.

Уточняется, что из них в удовлетворительном состоянии находятся 14 человек, 1 тыс. 51 – в средней тяжести, 420 – тяжелые, 90 – крайне тяжелые.

На амбулаторном лечении находятся 2 тыс. 200 пациентов.

Кроме того, за сутки проведено 5 тыс. 374 ПЦР-анализа.