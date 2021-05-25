Озвучены 3 новых прогноза по коронавирусу в Казахстане

СОVID-19

Обновленный прогноз по эпидемиологической ситуации озвучил министр здравоохранения Казахстана Алексей Цой, передает Tengrinews.kz.

Цой назвал три прогноза по коронавирусу в Казахстане.

"Так, при пессимистичном сценарии, когда эффективность вакцинации составит не менее 60 процентов, число зарегистрированных случаев в июне - сентябре 2021 года составит около 95 тысяч человек.

По второму, реалистичному сценарию, эффективность вакцинации составит не менее 80 процентов, прогнозное число зарегистрированных случаев в июне - сентябре 2021 года составит около 69 тысяч человек.

При оптимистичном сценарии, когда эффективность вакцинации составит не менее 95 процентов, число зарегистрированных случаев в июне - сентябре 2021 года составит около 61 тысячи человек", - сообщил Цой.

Министр заявил, что реализация того или иного сценария будет напрямую зависеть от активности граждан в вопросе вакцинации.

"В этой связи для повышения охвата вакцинацией полагаем целесообразным местным исполнительным органам принять меры по увеличению охвата вакцинацией и проведению информационно-разъяснительной работы среди населения", - добавил глава ведомства.

Источник: Кабар